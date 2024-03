Serie von Eierwürfen auf Kirchen im Westallgäu aufgeklärt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beamte waren in der Nacht auf Sonntag in Lindenberg (Landkreis Lindau) auf die Frau aufmerksam geworden. In der Nähe war wieder eine Kirche mit Eiern beworfen worden. Die Ermittler fanden außerdem eine Tasche mit leeren Eierkartons, die den Angaben zufolge der Frau zugeordnet werden konnte. Sie gab ihre »vorherrschenden persönlichen Lebensumstände« als mögliches Motiv an und bereue die Taten, heißt es weiter. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Störung der Religionsausübung.

Pressemitteilung