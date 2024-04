Serie gerissen: Waldhof wieder in größerer Abstiegsnot

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Erfolgsserie des SV Waldhof Mannheim in der 3. Fußball-Liga ist gerissen. Nach sechs Spielen ohne Niederlage verlor das Team von Trainer Marco Antwerpen am Sonntag mit 0:2 (0:1) gegen Rot-Weiss Essen. Der Vorsprung der Mannheimer auf den ersten Abstiegsplatz beträgt damit nur noch drei Punkte.

Aufgrund von Protesten der Waldhof-Fans gegen verschärfte Einlasskontrollen durch die Polizei wurde die Partie vor mehr als 14 700 Zuschauern zehn Minuten später angepfiffen. Nach Spielbeginn entwickelte sich schnell eine muntere Partie, in der Essen die etwas bessere Spielanlage zeigte. Die klareren Chancen hatte aber der Waldhof.

Kurz vor der Pause gingen die Gäste, die noch auf den Relegationsplatz drei schielen, schmeichelhaft in Führung. Der Waldhof bekam den Ball aus der Abwehr nicht weg - und Torben Müsel bedankte sich mit einem satten Schuss aus zehn Metern (42.). In der Nachspielzeit traf Terrence Boyd ins Essener Tor unter, stand dabei aber im Abseits.

Am Spiel änderte sich im zweiten Durchgang wenig. Der Waldhof rannte immer wieder an und kam auch zu mehreren guten Chancen. Nur: Den Ball brachten die Gastgeber nicht im Tor unter. In der 90. Minute machte Essen durch den eingewechselten Leonardo Vonic den Deckel drauf.

