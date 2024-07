Eine Seniorin ist in Rosenfeld bei einem Unfall gestorben. (Foto - Illustration)

Eine Seniorin ist in Rosenfeld (Zollernalbkreis) unter ein Auto geraten und gestorben. Die 73-Jährige erlag ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Ein 77 Jahre alter Autofahrer war heute aus einer Straße in ein Grundstück abgebogen. Dabei erfasste der Wagen die im Bereich der Einfahrt wartende Frau. Details zur Unfallursache waren zunächst unklar.

Pressemitteilung