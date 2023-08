Aktuell Land

Seniorin wird in Tiefgarage von Auto überrollt und stirbt

Eine 80 Jahre alte Frau ist in einer Tiefgarage in Brühl bei Heidelberg von einem Auto überrollt worden und dabei ums Leben gekommen. Am Steuer des Wagens saß bei dem Unfall am Samstagabend ein 83 Jahre alter Mann, wie ein Polizeisprecher in Mannheim am Sonntag sagte. Nach Informationen des SWR handelte es sich dabei um den Ehemann der Frau, der Polizeisprecher wollte dazu keine Auskunft geben. Es habe sich um ein tragisches Unglück gehandelt, erklärte er.