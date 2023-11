Aktuell Land

Seniorin von Gabelstapler überfahren und gestorben

Eine Seniorin ist am Donnerstag in Eggenstein-Leopoldshafen (Kreis Karlsruhe) von einem Gabelstapler überfahren worden und später im Krankenhaus gestorben. Passiert sei der Unfall an einer Kreuzung in der Nähe einer Baustelle, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 43-jährige Gabelstaplerfahrer hatte nach ersten Erkenntnissen Baumaterial geladen. Seine Sicht sei dadurch beeinträchtigt gewesen. Die 83-Jährige überquerte die Kreuzung und wurde von dem Gabelstapler erfasst. Sie geriet unter den Gabelstapler. Rettungskräfte konnten die Seniorin befreien. Sie erlag jedoch später ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus.