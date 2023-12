Aktuell Land

Seniorin trägt brennende Matratze aus der Wohnung

Couragiert hat eine Seniorin einen möglicherweise größeren Brand in ihrer Wohnung verhindert. Die 99-Jährige trug eine brennende Matratze nach draußen auf den Balkon, wo sie laut Polizei kontrolliert abbrannte. Die Frau blieb unverletzt. Die Matratze hatte am Montagabend vermutlich wegen eines technischen Defekts an einer selbstheizenden Bettdecke Feuer gefangen. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung gelüftet hatte, konnte die Seniorin wieder in ihre Räume.