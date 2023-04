Aktuell Land

Seniorin stirbt nach Zusammenstoß von Auto und Lastwagen

Eine Seniorin ist nach einem Frontalzusammenzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lastwagen auf der Bundesstraße 311 bei Ehingen gestorben. Die 86-Jährige, die als Beifahrerin im Auto gesessen hatte, erlag ihren Verletzungen in einer Klinik, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Die 55-jährige Fahrerin des Wagens wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen.