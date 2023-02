Aktuell Land

Seniorin stirbt nach Angriff von 14-Jährigen

Eine Seniorin ist von einem 14-Jährigen von ihrem Fahrrad gestoßen worden und in Folge ihrer Verletzungen gestorben. Die 78-Jährige sei auf einen Gehweg in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) gestürzt und habe schwere Kopfverletzungen erlitten, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit.