Seniorin schmuggelt teure Kleidung aus der Schweiz

Eine Seniorin soll versucht haben, teure Kleidung und Schuhe aus der Schweiz nach Deutschland einzuschmuggeln. Bereits Anfang Januar wurden die Frau und ihr Mann bei einer allgemeinen Einreisekontrolle auf der Autobahn in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) überprüft, wie der Zoll am Mittwoch mitteilte. Dabei behauptete das Paar, keine Waren in der Schweiz gekauft zu haben. Die Beamten entdeckten im Kofferraum des hochwertigen Wagens jedoch teure Damenschuhe. Schließlich gab die 78-Jährige zu, Kleidung im Wert von knapp 4000 Schweizer Franken gekauft zu haben. Daraufhin fanden die Zoll-Mitarbeiter zwei weitere Tüten mit Luxus-Damenbekleidung.