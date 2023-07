Aktuell Land

Seniorin beleidigt Familie und versprüht Pfefferspray

In einer Heidelberger Straßenbahn hat eine Seniorin eine Familie beleidigt und anschließend Pfefferspray versprüht. Die 89 Jahre alte Frau äußerte sich am Samstag mehrfach beleidigend und rechtspopulistisch gegenüber einer vierköpfigen Familie, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nachdem ein 24-jähriger Mann Zivilcourage gezeigt und ihre Aussagen kritisiert habe, habe die 89-Jährige in der Bahn Tierabwehrspray versprüht.