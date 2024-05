Aktuell Land

Seniorin bei Handtaschenraub schwer verletzt

Eine Seniorin ist in Pforzheim schwer verletzt worden, als ein Unbekannter ihre Handtasche geklaut hat. Der Unbekannte habe ihr am Freitag auf ihrem Heimweg durch die Innenstadt die Tasche entrissen, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach fiel die 79-Jährige hin und brach sich die Schulter. Der Unbekannte sei mit der Handtasche in die Pflügerstraße Richtung Krankenhaus geflüchtet. In der Tasche befanden sich laut Polizei Bargeld und das Handy der Seniorin. Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifen konnte der Unbekannte zunächst nicht gefunden werden.