Seniorenheim nach Brandstiftung vorübergehend unbewohnbar

Noch unklar ist das Motiv eines Mannes, der am Mittwoch in einem Seniorenheim in Gengenbach (Ortenaukreis) einen Brand gelegt haben soll. »Das ist Gegenstand der Ermittlungen«, sagte am Donnerstag ein Polizeisprecher. Das Heim ist vorübergehend nicht bewohnbar. Die 70 Bewohner wurden in andere Heime verlegt.