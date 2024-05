Senior zündet Kerze an: Haus explodiert in Spaichingen

Das Haus in Spaichingen brannte nach der Explosion komplett aus.

SPAICHINGEN. Der Senior habe das Einfamilienhaus selbstständig verlassen und sei danach mit schweren Verbrennungen in eine Klinik gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Andere Menschen waren nicht im Gebäude. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Mann in der Nacht auf Dienstag eine Kerze angezündet. Danach kam es zu der Verpuffung.

Genauere Angaben zur Ursache konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht machen. Das Haus wurde völlig zerstört, bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte es bereits in Vollbrand gestanden. Anwohner hatten diese nach einem lauten Knall gerufen. Umliegende Gebäude blieben weitestgehend unbeschädigt. (dpa)