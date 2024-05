Aktuell Land

Senior zündet Kerze an: Haus explodiert

Bei der Explosion eines Wohnhauses in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) ist ein 82-Jähriger schwer verletzt worden. Der Senior habe das Einfamilienhaus selbstständig verlassen und sei danach mit schweren Verbrennungen in eine Klinik gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Andere Menschen waren nicht im Gebäude. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Mann in der Nacht auf Dienstag eine Kerze angezündet. Danach kam es zu der Verpuffung.