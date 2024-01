Aktuell Land

Senior wegen unsicheren Fahrstils aus dem Verkehr gezogen

Ein Senior ist in Überlingen (Bodenseekreis) wegen seines unsicheren Fahrstils und seines verschrammten Autos von der Polizei gestoppt worden. Ein Zeuge hatte zuvor versucht, den 87-Jährigen auf der Bundesstraße 31 zum Anhalten zu bewegen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann kontaktierte schließlich die Beamten, die den Senior kontrollierten. An der rechten Seite habe der Wagen bereits erhebliche Unfallspuren aufgewiesen. Der Schaden wurde auf 10 000 Euro geschätzt. Woher die Spuren stammten, konnte zunächst nicht geklärt werden. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.