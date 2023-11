Senior von Auto erfasst und tödlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zuvor hatte der 91-Jährige seinen Wagen am Straßenrand abgestellt und war ausgestiegen. Als der 51-jährige Lastwagenfahrer links an dem parkenden Auto vorbeifahren wollte, wollte eine 68-Jährige Autofahrerin zeitgleich den Lastwagen überholen. In der Folge seien das Auto und der Laster seitlich zusammengestoßen und das Auto erfasste den Senior. Er sei noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Weitere Verletzte habe es nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Weshalb der Mann aus seinem Wagen gestiegen war, war laut dem Sprecher nicht bekannt. Die Polizei ermittle nun zur genauen Unfallursache.

