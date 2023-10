Aktuell Land

Senior stirbt zwei Wochen nach Motorradunfall

Knapp zwei Wochen nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Biederbach (Landkreis Emmendingen) ist ein Motorradfahrer gestorben. Der 72-Jährige sei am Dienstag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Der Mann war Mitte Oktober auf seinem Kleinkraftrad an einer Einmündung, an der er Vorfahrt hatte, mit dem Auto einer 60-Jährigen zusammengestoßen.