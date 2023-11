Aktuell Land

Senior stirbt nach Sturz vom Rad

Ein 87-Jähriger ist in Schluchsee (Breisgau-Hochschwarzwald) mit einem Pedelec gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Der Unfall passierte offenbar ohne Beteiligung anderer Menschen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann sei bereits am Sonntag auf einem Waldweg von seinem Rad gestürzt. Er starb am Donnerstag in der Klinik.