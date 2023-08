Aktuell Land

Senior steuert Auto von Beifahrerseite aus gegen Betonwand

Rückwärts ausparken mal anders: Ein 86-Jähriger hat auf der Beifahrerseite sitzend das Gaspedal seines Autos bedient und ist gegen eine Betonmauer gefahren. Das Auto des Mannes war auf einem Freiburger Parkplatz so zugeparkt, dass er nicht mehr auf der Fahrerseite einsteigen konnte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Stattdessen setzte sich der 86-Jährige am Dienstag auf die Beifahrerseite, schaltete den Motor an und versuchte, rückwärts auszuparken. Dabei verlor er die Kontrolle über den Wagen und fuhr etwa zehn Meter nach hinten, bis er an eine Betonmauer prallte. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.