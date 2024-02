Aktuell Land

Senior stürzt mit E-Bike und wird von Lastwagen erfasst

Ein Senior ist in Markdorf (Bodenseekreis) von seinem E-Bike auf die Straße gestürzt und dort von einem Lastwagen erfasst worden. Der 81-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.