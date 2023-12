Aktuell Land

Senior hortete Waffen und Chemikalien: Sprengung auf Feld

Die Polizei hat im Haus eines Seniors in Kirchardt (Kreis Heilbronn) mehrere Waffen und Chemikalien gefunden. Die Beamten mussten einen der Stoffe auf einem Feld kontrolliert sprengen, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Der 79-Jährige hat den Angaben zufolge eine Erlaubnis für die Waffen und verfügte, zumindest in der Vergangenheit, auch über eine Sprengstofferlaubnis, da er Besitzer einer nicht weiter beschriebenen Firma ist. Aktuell werde noch geprüft, ob seine Erlaubnis die Chemikalien zu besitzen, abgelaufen war.