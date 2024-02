Aktuell Land

Senior fährt in Tankstellenfenster

Ein Senior ist in Stuttgart mit seinem Auto in das Schaufenster einer Tankstelle gefahren. Der 87-Jährige blieb unverletzt, sein Wagen musste abgeschleppt werden, wie die Polizei mitteilte. Warum genau der Mann am Dienstag in das Fenster krachte, war nach Angaben einer Sprecherin zunächst unklar.