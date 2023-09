Aktuell Land

Senior erliegt seinen Verletzungen nach Wohnheimbrand

Knapp zwei Wochen nach dem Brand in einem Heilbronner Seniorenheim ist ein weiterer Mann seinen Verletzungen erlegen. Der 93-Jährige sei am Freitag gestorben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Brandursache sei weiter unklar, sagte eine Sprecherin. Es werde in alle Richtungen ermittelt.