Senior bei Hausbrand lebensgefährlich verletzt

Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Gailingen (Kreis Konstanz) ist ein Senior lebensgefährlich verletzt worden. Der 94-Jährige befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch im ersten Stock des Hauses und musste über eine Drehleiter gerettet werden. Er wurde mit schweren Verbrennungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Seine 85-jährige Frau konnte sich selbstständig aus dem Haus retten. Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar. Dies gelte auch für die andere Wohnpartei des Hauses. Bei dem Brand am Donnerstag entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 600.000 Euro.