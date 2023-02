Aktuell Land

Sekt für Anlässe: Staatsministerium »kein freudloses Haus«

Nach den Schilderungen von Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz über regelmäßige »Sektrunden« im Innenministerium ist auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf das Thema angesprochen worden. Mit den Treffen im Innenministerium habe er sich nicht befasst und könne sie nicht beurteilen, sagte Kretschmann am Dienstag in der Landespressekonferenz in Stuttgart.