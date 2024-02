Aktuell Land

SEK holt Aktivisten auf Uni-Campus aus dem Baum

Ein Spezialeinsatzkommando hat die Aktion von vier Aktivisten der Umweltorganisation Robin Wood auf einer Eiche auf dem Campus der Universität in Stuttgart-Vaihingen beendet. Die Aktivisten hatten aus Protest gegen eine Rodung auf dem Baum gesessen. Da sie sich nicht bereiterklärt hätten, die Aktion freiwillig zu beenden, sei das SEK mit der Drehleiter der Feuerwehr angerückt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Aktivisten hätten auf dem Baum in etwa zehn Meter Höhe gesessen. Der Protest sei friedlich gewesen.