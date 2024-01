Außenaufnahme der Doppelhaushälfte, in der sich ein 62-jähriger Bewohner verschanzt hat. Weil eine Zwangsräumung zu eskalieren drohte, ist die Polizei derzeit mit einem Großaufgebot in Unterkirnach (Schwarzwald-Baar-Kreis) im Einsatz.

Der Einsatz dauere an, sagte die Sprecherin. Ein 62-jähriger Ex-Soldat verschanzte sich über Stunden in dem Haus in der Gemeinde im Schwarzwald-Baar-Kreis. Dem Mann droht die Zwangsräumung. Der Gerichtsvollzieher war angerückt, dann eskalierte die Lage. Der Mann drohte damit, Feuer zu legen und das Gebäude niederzubrennen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle.

