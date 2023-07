Aktuell Land

Seit vier Jahren gesuchter Mann bei Einreise festgenommen

Ein Mann, der seit vier Jahren mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde, ist am Donnerstag bei der Einreise aus der Schweiz nach Deutschland festgenommen worden. Der 34-Jährige war 2019 wegen Betäubungsmittelhandels und des Erschleichens von Leistungen zu Geldstrafen verurteilt worden, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Er war den Beamten bei einer Kontrolle in einem Fernzug aufgefallen.