Nach intensiver Suche haben Polizisten eine in St. Georgen (Schwarzwald-Baar-Kreis) als vermisst gemeldete Frau tot in einem Waldstück gefunden. Wie die Polizei mitteilte, war die 40-Jährige seit dem 12. August vermisst worden. Ihr Auto war an einem Parkplatz in der Nähe des Waldes gefunden worden.

Ein Fremdverschulden konnte laut Polizei ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei nahm die weiteren Ermittlungen auf.