Aktuell Land

»Sehr schade«: Talent Darvich wohl vor Abschied aus Freiburg

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg bedauert den offenbar bevorstehenden Abschied von Mittelfeld-Talent Noah Darvich. »Die Jungen haben ja unzählige Vorbilder in finanzieller Hinsicht und in allem«, sagte Streich am Samstag. »Wenn so ein 16-Jähriger sieht, was die ganze Zeit im Fußball abgeht, wie soll er da einen klaren Kopf behalten?« Mehrere Medien und der italienische Transferexperte Fabrizio Romano hatten zuvor berichtet, dass Darvich zum spanischen Topclub FC Barcelona wechseln werde.