Segelboote stoßen auf Bodensee frontal zusammen

Bei einem Unfall auf dem Bodensee ist am Samstag ein Segelboot frontal mit einem dreirumpfigen anderen Boot zusammengestoßen, einem sogenannten Trimaran. Auf beiden Schiffen waren je zwei Mann an Bord - die Segler im Alter zwischen 61 und 68 Jahren seien alle unverletzt geblieben und mit dem Schrecken davongekommen, teilte die Polizei in Eislingen mit. Ursache für den Unfall sei wohl mangelnde Aufmerksamkeit gewesen. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen Birnau und Maurach. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.