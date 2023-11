Aktuell Land

Sechster Eurocup-Erfolg im Spiel für Ulms Basketballer

Ratiopharm Ulm hat seine Chancen auf den Einzug in die nächste Runde im Basketball-Eurocup weiter verbessert. Der deutsche Meister siegte am Mittwoch beim griechischen Club Aris Saloniki nach Verlängerung mit 99:88 (81:81, 41:42). Mit sechs Siegen und zwei Niederlagen nach acht von 18 Vorrundenspielen bleibt der Bundesligist unter den Top-Teams der Gruppe B. Erfolgreichster Werfer in der griechischen Hafenstadt war Trevion Williams mit 20 Punkten.