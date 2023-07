Aktuell Land

Sechsstelliger Schaden nach Brand von Getreidetrockner

Beim Brand an einer Getreidetrocknungsanlage in Ravensburg ist ein Schaden von rund 120.000 Euro entstanden. Nach Polizeiangaben vom Montag war das Feuer am Sonntagmorgen ausgebrochen, nachdem es an der Anlage zu einer Überhitzung gekommen war. Über die Lüftung breiteten sich die Flammen demnach bis in den Dachstuhl des Gebäudes aus. Weil sein Hund laut zu bellen anfing, bemerkte der Besitzer der Anlage den Brand und rief die Feuerwehr. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden. Laut Polizei gab es zunächst keine Hinweise auf Brandstiftung.