Aktuell Land

Sechsstelliger Schaden bei Hausbrand: war es Brandstiftung?

Nach einem Brand mit einem sechsstelligen Schaden im Kreis Rottweil schließen die Ermittler Brandstiftung als Ursache vorerst nicht aus. In einem Solarium im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses in Oberndorf am Neckar habe es in der Nacht zum Samstag gebrannt, teilte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mit. Die Ursache war zunächst nicht abschließend geklärt. Die acht Bewohner retteten sich ins Freie und blieben unverletzt. Ihre Wohnungen waren vorerst nicht mehr bewohnbar. Nun ermittelt die Kripo.