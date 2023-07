Aktuell Land

Sechsstelliger Schaden bei Brand von Ballenpresse

Bei dem Brand einer Ballenpresse ist in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) ein sechsstelliger Schaden entstanden. Die Maschine sei wegen eines technischen Defekts bei Feldarbeiten in Flammen aufgegangen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Fahrer wurde verletzt als er die Presse vom Zugfahrzeug abhängte. Wie schwer, war zunächst unklar. Er kam am Dienstagabend in ein Krankenhaus. 40 Einsatzkräfte waren vor Ort.