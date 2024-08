Sechsstelliger Schaden bei Brand in Imbiss

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehr als 100.000 Euro Schaden sind bei einem Brand einer Gaststätte in Markdorf (Bodenseekreis) entstanden. Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag aus zunächst unbekannter Ursache in der Küche ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Demnach dehnte sich das Feuer auf die Fassade des unbewohnten Imbissgebäudes aus. Die Bewohner des benachbarten Mehrfamilienhauses seien aufgefordert worden, ihre Wohnungen wegen Brandgefahr kurzzeitig zu verlassen.

Die dortigen Balkone seien durch die Hitze beschädigt worden. Der geschätzte Schaden liegt laut Polizei im unteren sechsstelligen Bereich. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht. Der Imbiss war einem Polizeisprecher zufolge zum Brandzeitpunkt geschlossen.