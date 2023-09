Aktuell Land

Sechsköpfige Gruppe soll Mann verprügelt haben

Eine sechsköpfige Gruppe soll in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) einen Mann verprügelt und schwer verletzt haben. Das 30-jährige Opfer wurde nach einem Streit mit einem Faustschlag niedergestreckt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Dann habe die Gruppe auf den am Boden liegenden Mann eingetreten.