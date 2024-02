Aktuell Land

Sechsjährige löst große Suchaktion aus

Eine größere Suchaktion hat ein kleines Mädchen in Rottenburg (Kreis Tübingen) ausgelöst. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde die Sechsjährige am Freitag nach mehreren Stunden Suche wohlbehalten bei einem Nachbarskind angetroffen. Sie war dort alleine zum Spielen hingelaufen, ohne Bescheid zu sagen und behauptete, ihr Vater wüsste, wo sie sei.