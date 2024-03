Aktuell Land

Sechs Verletzte bei Unfall auf B10

Sechs Menschen sind am Samstagabend bei einem Unfall auf der Bundesstraße 10 bei Schwieberdingen (Landkreis Ludwigsburg) verletzt worden, davon zwei schwer. Ein 17 Jahre alter Fahrer ohne Führerschein hatte nach Angaben der Polizei mutmaßlich wegen nicht an die Witterung angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Dadurch kam das Auto von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Grünstreifen und auf die Absenkung der Leitplanke. Danach schleuderte der Wagen in ein entgegenkommendes Auto.