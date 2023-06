Aktuell Land

Sechs Verletzte bei Autounfall: Fahrer wohl unter Drogen

Sechs Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Sinsheim-Steinsfurt (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden, mehrere davon schwer. Ein mutmaßlich unter Drogen stehender 22-jähriger Mann übersah am späten Samstagabend beim Linksabbiegen mit seinem Wagen ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei mitteilte. Demnach kam es im Einmündungsbereich der L592 an der Anschlussstelle zur A6 zur Kollision. Die Beamten waren zunächst von einem Frontalcrash ausgegangen - tatsächlich waren die beiden Fahrzeuge aber nicht direkt frontal zusammengestoßen, sondern seitlich ineinander gekracht.