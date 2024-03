Sechs Verletze nach Brand in Papierfabrik in Rosengarten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in einer Papierverarbeitungsfabrik in Rosengarten (Landkreis Schwäbisch Hall) sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Sie erlitten am Montag eine Rauchgasvergiftung, wie ein Polizeisprecher sagte. Ob es sich dabei um Mitarbeitende der Firma handelt, war zunächst unklar. Die Feuerwehr löschte den Brand, der in einer Halle auf dem Gelände der Firma entfachte. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war laut Polizei anfangs nicht abzuschätzen.