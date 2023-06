Aktuell Land

Sechs Schwerverletzte bei Kollision im Neckar-Odenwald-Kreis

Bei einer Kollision zweier Autos in Neckarzimmern (Neckar-Odenwald-Kreis) sind am Samstag sechs Menschen schwer verletzt worden. Darunter sind auch drei Kinder im Alter von acht, neun und zwölf Jahren, wie die Polizei in Heilbronn in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Eine 69 Jahre alte Autofahrerin soll beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Wagen übersehen haben, sodass es zur Kollision kam. Dabei wurde die 50 Jahre alte Beifahrerin des entgegenkommenden Autos eingeklemmt. Beide Frauen kamen per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Zudem erlitten die drei Kinder sowie ein 50-Jähriger schwere Verletzungen.