Sechs Menschen bei Heißluftballon-Landung verletzt

Bei der Landung eines Heißluftballons sind in Ochsenhausen (Kreis Biberach) sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde der Ballon bei dem Landeversuch am Samstagmorgen immer wieder von bodennahen Windböen erfasst, bevor er am Ende eines Abhangs schließlich zum Stillstand kam. Zwei Menschen wurden laut Polizei mittelschwer verletzt, vier weitere erlitten leichte Verletzungen.