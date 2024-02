Aktuell Land

Sechs Menschen bei Frontalzusammenstoß zweier Autos verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß bei Büsingen am Hochrhein (Kreis Konstanz) sind sechs Menschen verletzt worden, darunter auch ein elf Jahre altes Mädchen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, geriet eine 23-jährige Autofahrerin am Freitagabend auf einer Kreisstraße in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Wagen einer 43-Jährigen zusammen. In den beiden Autos befanden sich jeweils drei Menschen, die mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser kamen. Das Mädchen im Auto der 43-Jährigen wurde leicht verletzt, sagte ein Sprecher. Laut Polizei waren bei dem Unfall zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.