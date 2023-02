Sechs Menschen überfallen: Prozess gegen Gruppe gestartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Einem Sprecher des Amtsgerichts zufolge sollen die Angeklagten im Sommer 2022 überwiegend nachts in einem Park zugeschlagen, aber auch in der Konstanzer Innenstadt Passanten überfallen haben. Unter anderem entrissen sie, so der Vorwurf, einer 84-Jährigen die Handtasche. Mit einer EC-Karte aus einem weiteren Handtaschenraub sollen sie sich außerdem Zigaretten im Wert von knapp 60 Euro an einem Automaten gekauft haben. Das Gericht plant vier Verhandlungstage, das Urteil wird Ende März erwartet.