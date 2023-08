Aktuell Land

Sechs Autos in zwei Nächten gestohlen: Duo in U-Haft

Weil sie in zwei Nächten sechs Autos im Landkreis Schwäbisch Hall und in Unterfranken gestohlen haben sollen, sitzen zwei junge Männer in U-Haft. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, werden der 20-Jährige und sein zwei Jahre jüngerer Begleiter verdächtigt, am Freitag in Crailsheim fünf Wagen aus drei Autohäusern entwendet zu haben. Drei der Autos hätten die beiden nach kurzer Zeit wieder stehengelassen.