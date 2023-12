Bitte aktivieren Sie Javascript

Für den 45 Jahre alten Schrempp ist es die dritte Amtszeit. Er war 2007 mit 29 Jahren zum ersten Mal an die Rathausspitze in Rheinstetten gewählt worden. Der gebürtige Freiburger wohnt seit seiner frühesten Kindheit in der Kommune. Zur Wahl waren an diesem Sonntag laut Stadt rund 17.000 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen worden.

