»Sea-You«-Festival geht nach Unwetter-Abbruch weiter

Das Electronic-Festival »Sea You« am Tunisee in Freiburg geht am Sonntag weiter, nachdem die Veranstaltung am Samstagabend wegen eines Unwetters abgebrochen worden war. Das Festival starte ohne Einschränkungen um 11.00 Uhr, teilte der Veranstalter am Sonntag auf Instagram mit.