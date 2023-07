Schwerverletzter Radfahrer auf Straße gefunden: Lebensgefahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 24-jähriger Fahrradfahrer ist in Bad Peterstal-Griesbach (Ortenaukreis) schwer verletzt auf der Straße gefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fand eine Zeugin den Mann am Donnerstagabend liegend auf dem Boden und alarmierte die Polizei. Der schwer verletzte Mann wurde den Angaben zufolge mit akuter Lebensgefahr von einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Ein Sprecher sagte, man gehe davon aus, der 24-Jährige sei von seinem Fahrrad gestürzt. Die Unfallursache war zunächst unklar.