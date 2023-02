Aktuell Land

Schwerverletzter Autofahrer an einer Brücke gefunden

Einsatzkräfte haben einen schwer verletzten Autofahrer an einer Bundesstraßenbrücke im Landkreis Böblingen gerettet. Der Fahrer war in der Nacht zum Sonntag zwischen Holzgerlingen und Böblingen-Hulb aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen, berichtete die Polizei. Das Fahrzeug sei gegen das Brückenbauwerk geprallt und einen Hang heruntergerutscht. Eine Spaziergängerin sah das Autowrack am Morgen und alarmierte die Rettungskräfte.